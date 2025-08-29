menu hamburguer
Ao vivo e com imagens: assista ao Jogo dos Famosos com Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho será um dos destaques do Jogo dos Famosos

imagem cameraJogo acontecerá na Itália (Foto: Divulgação)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
15:00
Nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, acontece o Jogo dos Famosos, às 15h30 (de Brasília), na cidade de Barletta, na Itália. A partida rola no estádio Cosimo Puttili. O evento terá como grande atração Ronaldinho Gaúcho, que comandará uma seleção de estrelas em mais um capítulo da tour que já passou por França, Uruguai, Polônia e Espanha. A transmissão será exclusiva da N Sports, no YouTube e nos canais da fast TV.

continua após a publicidade

Entre os nomes confirmados ao lado de Ronaldinho estão Maicon, Hernanes, Gabigol, Iaquinta, Quagliarella, Zaccardo e outros campeões que marcaram época. Ronaldinho é a principal atração do evento. Ídolo mundial, conhecido pelos dribles marcantes e gols decisivos, o ex-jogador comanda um espetáculo que reúne esporte, solidariedade e entretenimento em dimensão internacional.

A narração ficará por conta de Marcelo Ferrantini, com comentários de Vini Machuca e participação especial de André Santos.

Essa será a quinta edição do evento, que une esporte, solidariedade e entretenimento em escala global. Em Barletta, a expectativa é de um espetáculo mágico, com direito a dribles, gols e toda a irreverência de Ronaldinho, o protagonista de uma festa que promete emocionar fãs no estádio e ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Ronaldinho é um dos destaques do jogo que acontecerá nesta sexta-feira (29) (Foto: Divulgação)

França, Uruguai, Polônia e Espanha foram sedes anteriores do Jogo dos Famosos, que agora desembarca na Itália. Esta é a quinta edição do evento.

Veja as principais informações do jogo

(Foto: Divulgação)


circulo com pontos dentroTudo sobre

