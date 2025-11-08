Com direito a virada nos minutos finais, IA crava o vencedor de Mirassol x Palmeiras
Equipes se enfrentam neste domingo (9)
A reta final do Campeonato Brasileiro guarda grandes emoções para os clubes que brigam no topo da tabela de classificação. Neste domingo (9), o Mirassol recebe o líder Palmeiras, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. De olho nesta partida decisiva, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado.
Isolado na liderança do Brasileirão, o Palmeiras vai em busca da terceira vitória consecutiva para afastar o risco de ser ultrapassado nesta reta final da competição. Por outro lado, o Mirassol conta com o apoio de sua torcida para se manter no G4 e não pretende facilitar a vida do rival.
Previsão da IA para Mirassol x Palmeiras
A única derrota do Mirassol em casa foi justamente para o Palmeiras, ainda durante a disputa do Campeonato Paulista. Neste Brasileirão, são dez vitórias e seis empates, com um saldo positivo de 21 gols, sendo 34 marcados e apenas 13 sofridos.
➡️Mirassol vai criar departamento exclusivo para o futebol feminino
Primeiro tempo
Diante disso, a ferramenta acredita em uma pressão inicial da equipe comandada por Rafael Guanaes. A primeira oportunidade aparece aos 10 minutos da primeira etapa, com o artilheiro Chico da Costa. Após receber um lançamento de Iury Castilho, o atacante recebeu com liberdade e acabou parando na defesa do goleiro Carlos Miguel.
Com o controle das ações ofensivas, o Mirassol consegue encaixar outra escapada em velocidade ao ataque. Desta vez, Iury Castilho recebe um bonito lançamento de Negueba, dribla o zagueiro adversário e acerta um bonito chute no canto direito do goleiro adversário, para abrir o placar no Maião: Mirassol 1 a 0.
Segundo tempo
Com poucas oportunidades durante os primeiros 45 minutos, o técnico Abel Ferreira recorre ao banco de reservas durante o intervalo. Após as entradas de Raphael Veiga e Allan, o Palmeiras passou a equilibrar a posse de bola e arriscar chutes de média distância, forçando alguns erros da defesa adversária.
Logo aos sete minutos, Raphael Veiga acertou uma linda cobrança de falta no ângulo do goleiro Walter e empatou o confronto: Palmeiras 1 a 1. A pressão, no entanto, não parou por aí. Já na reta final da partida, Flaco López acionou seu companheiro de ataque, Vitor Roque, que girou para cima da marcação e bateu firme para virar o confronto: Palmeiras 2 a 1.
