Palmeiras vê ataque liderar futebol brasileiro e atrair interesse do mercado

Vitor Roque e Flaco López são os destaques do Palmeiras na temporada e formam a dupla mais artilheira do futebol brasileiro em 2025, com 42 gols marcados – 23 do argentino e o restante do camisa 9 alviverde.

A dupla, no entanto, passou a atuar junta como titular apenas no segundo semestre, após o retorno do Palmeiras do Mundial da Fifa. Desde então, o time engatou uma ótima sequência de resultados, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa Libertadores, a terceira desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico.

As boas atuações renderam à dupla de ataque do Verdão convocações para suas respectivas seleções. Enquanto Flaco recebeu suas primeiras oportunidades na atual campeã mundial, o "Triguinho" voltou à Amarelinha, principal objetivo do atacante ao aceitar o projeto esportivo do Palmeiras e retornar ao futebol brasileiro.

Dentro de campo, seguem na corrida para levantar seu primeiro títulos juntos pelo Palmeiras. No Brasileirão, três pontos de vantagem para o vicel-líder com sete rodadas para o término da competição. Enquanto apenas um jogo separa a dupla da glória eterna.

Vitor Roque e Flaco López chamam a atenção do exterior

A diretoria do Palmeiras vê em Vitor Roque e Flaco López uma dupla de ataque que entrega gols, boas atuações nos principais jogos do time e, principalmente, juventude. O desempenho faz com que clubes do exterior monitorem os dois.

O Palmeiras, no entanto, mantém a postura das últimas janelas e não pretende negociar suas principais peças, a menos que cheguem ofertas consideradas "irrecusáveis", como nas vendas de Richard Ríos, para o Benfica, e Vitor Reis, para o Manchester City.

Sem a necessidade de fazer caixa com a venda de jogadores, o Palmeiras tem autonomia para recusar investidas e planeja manter Flaco e Roque juntos a longo prazo. O fato de ambos serem convocados por suas seleções e estarem na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo é outro fator de convencimento.

