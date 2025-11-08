menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras vê ataque liderar futebol brasileiro e atrair interesse do mercado

Flaco López e Vitor Roque somam 42 gols na temporada

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
05:10
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraFlaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Vitor Roque e Flaco López são os destaques do Palmeiras na temporada e formam a dupla mais artilheira do futebol brasileiro em 2025, com 42 gols marcados – 23 do argentino e o restante do camisa 9 alviverde.

+ Palmeiras chega a quatro convocados, e Abel tem problema para Data Fifa

A dupla, no entanto, passou a atuar junta como titular apenas no segundo semestre, após o retorno do Palmeiras do Mundial da Fifa. Desde então, o time engatou uma ótima sequência de resultados, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa Libertadores, a terceira desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico.

As boas atuações renderam à dupla de ataque do Verdão convocações para suas respectivas seleções. Enquanto Flaco recebeu suas primeiras oportunidades na atual campeã mundial, o "Triguinho" voltou à Amarelinha, principal objetivo do atacante ao aceitar o projeto esportivo do Palmeiras e retornar ao futebol brasileiro.

Dentro de campo, seguem na corrida para levantar seu primeiro títulos juntos pelo Palmeiras. No Brasileirão, três pontos de vantagem para o vicel-líder com sete rodadas para o término da competição. Enquanto apenas um jogo separa a dupla da glória eterna.

Flaco López em LDU x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López em LDU x Palmeiras, pela semifinal da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Roque e Flaco López chamam a atenção do exterior

A diretoria do Palmeiras vê em Vitor Roque e Flaco López uma dupla de ataque que entrega gols, boas atuações nos principais jogos do time e, principalmente, juventude. O desempenho faz com que clubes do exterior monitorem os dois.

O Palmeiras, no entanto, mantém a postura das últimas janelas e não pretende negociar suas principais peças, a menos que cheguem ofertas consideradas "irrecusáveis", como nas vendas de Richard Ríos, para o Benfica, e Vitor Reis, para o Manchester City.

Sem a necessidade de fazer caixa com a venda de jogadores, o Palmeiras tem autonomia para recusar investidas e planeja manter Flaco e Roque juntos a longo prazo. O fato de ambos serem convocados por suas seleções e estarem na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo é outro fator de convencimento.

Top 10 duplas com mais gols no futebol brasileiro em 2025

  1. 42 gols - Flaco López (23) e Vitor Roque (19);
  2. 42 gols - Pablo Vegetti (26) e Rayan (16);
  3. 37 gols - Giorgian de Arrascaeta (22) e Pedro (15);
  4. 37 gols - Pablo Vegetti (26) e Philippe Coutinho (11);
  5. 35 gols - Kaio Jorge (22) e Gabigol (13);
  6. 34 gols - Giorgian de Arrascaeta (22) e Luiz Araújo (12);
  7. 33 gols - Flaco López (23) e Maurício (10);
  8. 31 gols - Germán Cano (20) e Agustín Canobbio (11);
  9. 30 gols - Germán Cano (20) e Kevin Serna (10);
  10. 29 gols - Hulk (18) e Rony (11).

