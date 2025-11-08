Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e scalações do jogo pelo Brasileirão

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em partida válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo MIR PAL BRASILEIRÃO 33ª Rodada Data e Hora Domingo, 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Líder da competição com 65 pontos, o Palmeiras tem três de vantagem para o segundo colocado, Flamengo, e duas vitórias a mais, principal critério de desempate do Brasileirão.

O Mirassol, sensação da atual edição, aparece em quarto lugar, com quatro pontos de vantagem sobre o Bahia, primeiro time fora do G4. Estreante na elite, a equipe do interior paulista caminha para garantir vaga direta na próxima edição da Libertadores.

Palmeiras e Mirassol no 1º turno do Brasileirão

Em partida disputada em julho, no Allianz Parque, Palmeiras e Mirassol empataram em 1 a 1, no primeiro jogo da equipe comandada por Abel Ferreira após a viagem aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes.

O atacante Facundo Torres abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, enquanto Francisco da Costa, já na reta final, igualou o marcador e definiu o resultado.

Ficha técnica

MIRASSOL X PALMEIRAS

33ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

Palmeiras x Mirassol no 1º turno do Campeonato Brasileiro; veja detalhes de onde assistir (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Shaylon, Chico da Costa e Negueba.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson (Allan); Flaco López e Vitor Roque.

