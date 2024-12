Quais são os jogos do Boxing Day 2024?

O Boxing Day corresponde a tradicional rodada de jogos do Campeonato Inglês logo no dia após ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

A tradição perdura desde 1860, quando Sheffield e Hallam se enfrentaram pelo primeiro jogo oficial de futebol na história, justamente nesta data. O Lance! te mostra todos os jogos do Boxing Day em 2024.

O Manchester United é o time que mais venceu no Boxing Day; confira todos os jogos da rodada (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Este dia é famoso por ser um momento de intensificação do comércio nestes países, por acontecerem liquidações e também trocas de presentes do Natal. Neste dia também é comemorado o dia de Santo Estêvão.

Já no futebol, o termo corresponde a rodada após ao dia do Natal, que acontece em todas as divisões do futebol inglês, desde a Premier League, até a Football League Two, referente à quarta divisão do futebol da Inglaterra.

Onde assistir aos jogos do Boxing Day?

Os jogos do Boxing Day podem ser assistidas pelos canais da ESPN e do serviço de streaming da emissora, o Disney+. O canal de TV detém os direitos tanto da Premier League, como das outras divisões do futebol inglês.

Quais os jogos do Boxing Day 2024?

Jogos do dia 26 de dezembro

9h30 Manchester City x Everton Disney+ 12h Newcastle x Aston Villa Disney+ 12h Nottingham Forest x Tottenham Disney+ 12h Bournemouth x Crystal Palace Disney+ 12h Chelsea x Fulham Disney+ 12h Southampton x West Ham Disney+ 14h30 Wolverhampton x Manchester United Disney+

Jogos do dia 27 de dezembro

16h30 Brighton x Brentford Disney+ 17h15 Arsenal x Ipswich Town Disney+

