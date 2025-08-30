Maracanã? Empresa revela novos estádios no game EA FC 26
Arenas do Napoli, Bayern de Munique e Inter Miami estão entre as novidades
O EA SPORTS FC 26 chega no fim de setembro com mais de 130 estádios licenciados do futebol mundial, incluindo uma série de novidades para os jogadores. Entre as principais adições estão arenas icônicas e recentes, como a Allianz Arena, em Munique, o Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium, do Everton, o Tüpraş Stadyumu, do Besiktas, e o Chase Stadium, do Inter Miami.
O retorno da Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, é um dos pontos mais aguardados pelos fãs da franquia. Já o estádio do Napoli homenageia Diego Maradona, maior ídolo da história do clube. Outro destaque é o novo estádio do Everton, que marca a mudança histórica do time inglês para a região de Bramley-Moore Dock.
Na Turquia, o Tüpraş Stadyumu se junta a outras arenas de Istambul, fortalecendo a presença da Süper Lig no jogo. O título também traz estádios como o Stade de la Beaujoire, do Nantes, e o lendário Stadion Wankdorf, do Young Boys, além do St. Jakob-Park, em Basileia, que recebeu a final da Eurocopa Feminina de 2025.
Outros palcos chegam reformulados, como o Estadi Mallorca Son Moix, do RCD Mallorca, o Fratton Park, do Portsmouth, e o Stamford Bridge, do Chelsea. No total, os jogadores poderão explorar diferentes atmosferas, tradições e estilos de arquibancada, ampliando o realismo da experiência virtual.
Confira abaixo todas os estádios do EA FC 26:
FUTEBOL INGLÊS
Accu Stadium
Ashton Gate
Bramall Lane
Cardiff City Stadium
Carrow Road
Coventry Building Society Arena
Ewood Park
Fratton Park
Kenilworth Road
King Power Stadium
MATRADE Loftus Road Stadium
MKM Stadium
Portman Road
Riverside Stadium
St. Mary's Stadium
Stoke City FC Stadium
Swansea.com Stadium
The Hawthorns
Vicarage Road
BUNDESLIGA
Allianz Arena
BayArena
BORUSSIA-PARK
Deutsche Bank Park
Europa-Park Stadion
MEWA ARENA
MHPArena
Millerntor-Stadion
PreZero Arena
Red Bull Arena (Leipzig)
RheinEnergieStadion
Signal Iduna Park
Stadion An der Alten Försterei
Volksparkstadion
Volkswagen Arena
Weserstadion
WWK Arena
BUNDESLIGA 2
Düsseldorf-Arena
Heinz von Heiden-Arena
Holstein-Stadion
Home Deluxe Arena
Max-Morlock-Stadion
Olympiastadion
Schüco Arena
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Stadion am Böllenfalltor
Arena AufSchalke
Vonovia Ruhrstadion
LALIGA EA SPORTS
Coliseum
Estadi Mallorca Son Moix
Estadio ABANCA-Balaídos
Estadio Benito Villamarín
Estadio Ciutat de València
Estadio de la Cerámica
Estadio de Mendizorroza
Estadio de Montilivi
Estadio de Vallecas
Estadio El Sadar
Estadio Martínez Valero
Estadio Mestalla
Estadio San Mamés
Estadio Santiago Bernabéu
Ramón Sánchez-Pizjuán
RCDE Stadium
Reale Arena
RIYADH AIR METROPOLITANO
LALIGA HYPERMOTION
El Alcoraz
Estadio de Gran Canaria
Estadio José Zorrilla
Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio Ontime Butarque
Municipal de Ipurua
Nuevo Mirandilla
UD Almería Stadium
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE
Goodison Park
Joie Stadium
GOOGLE PIXEL FRAUEN-BUNDESLIGA
StrongHER Stadium
LIGA F MOEVE
Estadio Alfredo Di Stéfano
LIGUE 1 MCDONALD'S
Decathlon Arena
Groupama Stadium
Orange Vélodrome
Parc des Princes
Stade Bollaert-Delelis
Stade de la Beaujoire
SÉRIE A ENILIVE
Allianz Stadium
Bluenergy Stadium
Stadio Diego Armando Maradona
LIGA PORTUGAL
Estádio do Dragão
Estádio do SL Benfica
Estádio José Alvalade
TRENDYOL SÜPER LİG
Chobani Stadyumu
RAMS Park
Tüpraş Stadyumu
RESTO DO MUNDO
Donbass Arena
Eredivisie
De Kuip
Johan Cruijff ArenA
Philips Stadion
BRACK SUPER LEAGUE
St. Jakob-Park
Stadion Wankdorf
Ö. BUNDESLIGA
Red Bull Arena (Salzburg)
SCOTTISH PREMIERSHIP
Celtic Park
Ibrox Stadium
MLS
BC Place
BMO Stadium
Chase Stadium
Dignity Health Sports Park
Lumen Field
Mercedes-Benz Stadium
Providence Park
Estádio Sports Illustrated
ROSHN SAUDI LEAGUE
King Abdullah Sports City
King Fahd Stadium
INTERNACIONAL
Wembley Stadium
LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL
Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
Estádio Presidente Perón
Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera)
Estádio Mâs Monumental
