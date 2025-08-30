O EA SPORTS FC 26 chega no fim de setembro com mais de 130 estádios licenciados do futebol mundial, incluindo uma série de novidades para os jogadores. Entre as principais adições estão arenas icônicas e recentes, como a Allianz Arena, em Munique, o Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium, do Everton, o Tüpraş Stadyumu, do Besiktas, e o Chase Stadium, do Inter Miami.

O retorno da Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, é um dos pontos mais aguardados pelos fãs da franquia. Já o estádio do Napoli homenageia Diego Maradona, maior ídolo da história do clube. Outro destaque é o novo estádio do Everton, que marca a mudança histórica do time inglês para a região de Bramley-Moore Dock.

Na Turquia, o Tüpraş Stadyumu se junta a outras arenas de Istambul, fortalecendo a presença da Süper Lig no jogo. O título também traz estádios como o Stade de la Beaujoire, do Nantes, e o lendário Stadion Wankdorf, do Young Boys, além do St. Jakob-Park, em Basileia, que recebeu a final da Eurocopa Feminina de 2025.

Outros palcos chegam reformulados, como o Estadi Mallorca Son Moix, do RCD Mallorca, o Fratton Park, do Portsmouth, e o Stamford Bridge, do Chelsea. No total, os jogadores poderão explorar diferentes atmosferas, tradições e estilos de arquibancada, ampliando o realismo da experiência virtual.

Allianz Arena volta ao EA FC 26. Novos estádios pintam no game (Foto: Divulgação)

Confira abaixo todas os estádios do EA FC 26:

FUTEBOL INGLÊS

Accu Stadium

Ashton Gate

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Coventry Building Society Arena

Ewood Park

Fratton Park

Kenilworth Road

King Power Stadium

MATRADE Loftus Road Stadium

MKM Stadium

Portman Road

Riverside Stadium

St. Mary's Stadium

Stoke City FC Stadium

Swansea.com Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

BUNDESLIGA

Allianz Arena

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

MEWA ARENA

MHPArena

Millerntor-Stadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

Volksparkstadion

Volkswagen Arena

Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Holstein-Stadion

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

Olympiastadion

Schüco Arena

Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Stadion am Böllenfalltor

Arena AufSchalke

Vonovia Ruhrstadion

LALIGA EA SPORTS

Coliseum

Estadi Mallorca Son Moix

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio Martínez Valero

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

RIYADH AIR METROPOLITANO

LALIGA HYPERMOTION

El Alcoraz

Estadio de Gran Canaria

Estadio José Zorrilla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio Ontime Butarque

Municipal de Ipurua

Nuevo Mirandilla

UD Almería Stadium

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE

Goodison Park

Joie Stadium

GOOGLE PIXEL FRAUEN-BUNDESLIGA

StrongHER Stadium

LIGA F MOEVE

Estadio Alfredo Di Stéfano

LIGUE 1 MCDONALD'S

Decathlon Arena

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Stade Bollaert-Delelis

Stade de la Beaujoire

SÉRIE A ENILIVE

Allianz Stadium

Bluenergy Stadium

Stadio Diego Armando Maradona

LIGA PORTUGAL

Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica

Estádio José Alvalade

TRENDYOL SÜPER LİG

Chobani Stadyumu

RAMS Park

Tüpraş Stadyumu

RESTO DO MUNDO

Donbass Arena

Eredivisie

De Kuip

Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

BRACK SUPER LEAGUE

St. Jakob-Park

Stadion Wankdorf

Ö. BUNDESLIGA

Red Bull Arena (Salzburg)

SCOTTISH PREMIERSHIP

Celtic Park

Ibrox Stadium

MLS

BC Place

BMO Stadium

Chase Stadium

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Estádio Sports Illustrated

ROSHN SAUDI LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

INTERNACIONAL

Wembley Stadium

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Estádio Presidente Perón

Estádio Alberto J. Armando (La Bombonera)

Estádio Mâs Monumental