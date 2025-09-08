menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Com golaços, Brasil vence Honduras no Desafio Internacional de Influenciadores

Seleção leva boa vantagem para jogo de volta, fora de casa

imagem cameraJuninho Manella em campo pela Seleção dos Influenciadores (Foto: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
18:30
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção de Influencers do Brasil começou sua trajetória com o pé direito. No último domingo (7), a equipe derrotou Honduras por 2 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela partida de ida do Desafio Internacional de Influenciadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O público que compareceu ao estádio acompanhou um jogo marcado por lances de efeito e gols que animaram a torcida. Juninho Manella, referência no cenário de X1, foi o responsável por inaugurar o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pablet, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ampliou a vantagem com um golaço de falta, consolidando o triunfo brasileiro.

continua após a publicidade

Seleção de Influencers do Brasil

A Seleção de Influencers é um projeto que reúne criadores de conteúdo ligados ao futebol, com o objetivo de transformar a influência digital em espetáculo dentro de campo. O time é presidido por Lucas Tylty, que acumula mais de 7 milhões de seguidores, e conta com nomes de destaque como o próprio Juninho Manella e Isaac Xavier, figuras conhecidas no universo do X1.

Juninho Manella em campo pela Seleção dos Influenciadores (Foto: Reprodução)

O duelo contra Honduras marcou a estreia oficial da equipe, que agora leva boa vantagem para o jogo de volta, programado para o dia 26 de setembro, em território hondurenho.

continua após a publicidade

A competição integra o movimento crescente de seleções de influenciadores pelo mundo. Espanha, França e Argentina já possuem equipes estruturadas que disputam torneios internacionais da categoria, reforçando a tendência global de unir esporte, entretenimento e redes sociais em um mesmo palco.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias