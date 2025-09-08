Com golaços, Brasil vence Honduras no Desafio Internacional de Influenciadores

A Seleção de Influencers do Brasil começou sua trajetória com o pé direito. No último domingo (7), a equipe derrotou Honduras por 2 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela partida de ida do Desafio Internacional de Influenciadores.

O público que compareceu ao estádio acompanhou um jogo marcado por lances de efeito e gols que animaram a torcida. Juninho Manella, referência no cenário de X1, foi o responsável por inaugurar o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Pablet, que soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ampliou a vantagem com um golaço de falta, consolidando o triunfo brasileiro.

Seleção de Influencers do Brasil

A Seleção de Influencers é um projeto que reúne criadores de conteúdo ligados ao futebol, com o objetivo de transformar a influência digital em espetáculo dentro de campo. O time é presidido por Lucas Tylty, que acumula mais de 7 milhões de seguidores, e conta com nomes de destaque como o próprio Juninho Manella e Isaac Xavier, figuras conhecidas no universo do X1.

Juninho Manella em campo pela Seleção dos Influenciadores (Foto: Reprodução)

O duelo contra Honduras marcou a estreia oficial da equipe, que agora leva boa vantagem para o jogo de volta, programado para o dia 26 de setembro, em território hondurenho.

A competição integra o movimento crescente de seleções de influenciadores pelo mundo. Espanha, França e Argentina já possuem equipes estruturadas que disputam torneios internacionais da categoria, reforçando a tendência global de unir esporte, entretenimento e redes sociais em um mesmo palco.

