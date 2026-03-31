Colunistas do Lance! dão palpite no placar de Brasil x Croácia

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Brasil e Croácia vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Antes da bola rolar, colunistas do Lance! apontaram seus palpites para a partida.

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Depois de perder para a França por 2 a 1, o Brasil tenta a recuperação contra a Croácia, algoz na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 na prorrogação.

Palpites dos Colunistas do Lance!

Gustavo Fogaça, o Guffo - 2 a 1 Brasil

Eduardo Tironi - 2 a 0 Brasil

Lúcio de Castro - 1 a 0 Brasil

Brasil x Croácia na Copa do Mundo de 2022 (Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek)

Brasil x Croácia; veja retrospecto

Brasil x Croácia é um confronto relativamente recente no cenário internacional, mas já marcado por capítulos importantes em Copa do Mundo. As seleções se enfrentaram cinco vezes na história, com vantagem brasileira no retrospecto geral.

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Ao todo, são 3 vitórias do Brasil e 2 empates. A Croácia ainda não venceu a Seleção Brasileira no tempo normal. No entanto, um dos empates resultou em eliminação brasileira nos pênaltis em Mundial.

O duelo envolve três partidas de Copa do Mundo e dois amistosos internacionais, com números consistentes a favor do Brasil tanto em desempenho ofensivo quanto defensivo.

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O Brasil marcou 8 gols (média de 1,6 por partida) e sofreu apenas 3 (0,6 por jogo). A Seleção marcou em todos os cinco confrontos e nunca foi derrotada no tempo regulamentar.

Já a Croácia balançou as redes em 60% das partidas e sofreu gols em todos os confrontos.

O Brasil também acumulou uma sequência de três vitórias consecutivas contra os europeus.

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