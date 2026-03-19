Torcedores do São Paulo mandam recado após sorteio da Sul-Americana: 'Obrigação'

O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O São Paulo, cabeça de chave do Grupo C, já tem seus adversários definidos na competição continental.

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São Paulo tem grupo da Sul-Americana definido; confira os times

Veja como os torcedores do São Paulo reagiram:

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Luciano indo para o ônibus antes de jogo do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

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Confira o grupo do Tricolor:

Grupo C

São Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

Ohhings (CHI)

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Grêmio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

1 . Audax Italiano (CHI) 2 . Blooming (BOL) 3 . Academia Puerto Cabello (VEN) 4 . Boston River (URU) 5 . Montevideo City Torque (URU) 6 . Deportivo Cuenca (EQU) 7 . Independiente Petrolero (BOL) 8 . Macará (EQU)

Pote 4

1 . Alianza Atlético (PER) 2 . Barracas Central (ARG) 3 . Deportivo Riestra (ARG) 4 . Recoleta (PAR) 5 . Botafogo (BRA) 6 . Juventud (URU) 7 . O'Higgins (CHI) 8 . Carabobo (VEN)

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