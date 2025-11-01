menu hamburguer
Santos

Vojvoda dispara sobre situação do Santos e risco de Série B

Vojvoda foi questionado sobre o risco da Série B no ano que vem

Izabella Giannola
Santos (SP)
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Vojvoda técnico do Santos
Técnico falou sobre fase do Peixe (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Juan Pablo Vojvoda falou sobre o momento do Santos no Campeonato Brasileiro durante coletiva de imprensa e também foi questionado sobre a preocupação com um risco de jogar a Série B da competição no ano que vem. O Peixe empatou com o Fortaleza por 1 a 1 neste sábado (1). Com o resultado, chega a três jogos sem vitórias.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na tabela, a situação deu uma aliviada, mas ainda é crítica. Está na 16ª colocação, com 33 pontos - apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4. Na coletiva, fez um apelo: não quer que o torcedor deixe de acreditar.

➡️'Cria' de Neymar, Robinho Jr. faz seu jogo com mais minutos pelo Santos

- Bom, eu acredito, e não quero que o torcedor deixe de acreditar. Quero que o torcedor apaixonado como o do Santos, que cobra, continue acreditando. O torcedor do Santos é exigente, e está certo, porque sabemos o clube que representamos. Mas também sabemos da situação incômoda em que nos encontramos - disse Vojvoda.

O técnico também analisou a partida como um todo. Para ele, foi um primeiro tempo ruim, mas destacou a reação na segunda etapa.

- Não tenho problema em dizer que o Santos fez um primeiro tempo ruim. Tivemos posse de bola, mas não criamos finalizações, cometemos erros na nossa área, sofremos transições, e nossas finalizações não foram eficazes. Não gostei do primeiro tempo, repito. Como ponto positivo, destaco a reação da equipe no segundo tempo - completou.

Para encerrar o assunto, também foi direto. De acordo com o treinador, o Santos "não pode se abater", destacando alguns destaques individuais.

- O Santos não pode se abater. Estávamos perdendo por 1 a 0, e em jogos assim é comum que se tomem mais gols, três ou quatro, mas conseguimos manter o equilíbrio. As mudanças funcionaram bem. Gostei especialmente da entrada do Robinho, que entrou muito bem - disse.

