Mesmo com a vantagem de 2x0 no confronto, o Flamengo vem em um clima conturbado. Depois do caso de agressão entre o atacante Pedro e o ex-auxiliar do Flamengo, Pablo Fernandez, nesta terça (15), Gerson e Varela tiveram um entreveiro que pesou ainda mais o clima no Ninho do Urubu. Mesmo com a confusão, Varela e Gerson provavelmente serão escalados para o jogo.