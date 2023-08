Em 2004, Flamengo e Grêmio se encontraram pela primeira vez nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi novamente no Olímpico, com uma vitória do Rubro-Negro por 1 a 0. No Maracanã, os cariocas só administraram um 0 a 0 e avançaram para as semifinais da competição. O Fla conseguiu chegar na grande decisão, mas perdeu para o Santo André.