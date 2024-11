Ex-jornalista da Globo rebate acusação de Luxemburgo: ‘Não me arrependo’

O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou aos holofotes na última semana ao criticar o jornalista Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Segundo o técnico, o comentarista o deu a alcunha de "ultrapassado". O ex-profissional da Globo, no entanto, rebateu a declaração do comandante e afirmou ter feito apenas uma pergunta a Luxa.

- O Luxemburgo confundiu um pouco as coisas. Eu não teria a deselegância, a prepotência de chegar para profissional e falar: "Você é ultrapassado, você está superado". Eu não falei isso para o Luxemburgo. Eu fiz uma pergunta no programa "Bem, Amigos", faz uns seis anos. Uma pergunta que tinha todo sentido, que jornalisticamente era correta - disse o jornalista ao "UOL".

- Ele vinha de uma sequência de trabalhos ruins. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: "Luxemburgo, o que você tem a dizer para o mercado de imprensa, do futebol, uma parte dos clubes, dirigentes, que dizem que você já é um técnico ultrapassado?" É uma pergunta dura, mas eu não me arrependo de ter feito essa pergunta, porque eu sempre procurei fazer, não ficar passando pano - completou Bodão.

A declaração de Luxa foi dada no podcast "Benja Me Mucho".

- Me machucou muito. Foi uma das coisas que mais me machucou no futebol foi isso. "Ultrapassado". Foi o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Marco, nunca falei isso para você, mas aquilo foi uma marca que você trouxe para mim, que você não deveria ter feito. Nós, quando ficamos velhos, ficamos mais sábios, inteligentes e experientes - disse Luxemburgo.

Carreira de Luxemburgo

Luxemburgo está sem clube desde a breve passagem pelo Corinthians no ano passado. Ao longo da carreira, o técnico comandou outras grandes equipes como Real Madrid-ESP, Vasco, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Seleção Brasileira. Luxa conquistou títulos como Brasileirão, Copa do Brasil e Copa América.

