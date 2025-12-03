Jornalista se manifesta após fala polêmica sobre Zico: 'Desculpas'

O título da Libertadores do Flamengo gerou uma polêmica envolvendo o jornalista Vitor Lopes, da TNT Sports, e o ex-jogador Zico. O comunicador protagonizou uma fala sobre o ídolo Rubro-Negro que viralizou de forma negativa nas redes sociais. Após a repercussão, ele pediu desculpas.

Tudo começou no programa "De placa", da última segunda-feira (1). Na ocasião, Vitor Lopes analisava uma publicação do Flamengo durante a comemoração do título da Libertadores. A arte carregava a seguinte frase: "Ninguém morre nos devendo". Uma provocação a Andreas Pereira.

Em resposta, o narrador, que é torcedor declarado do Palmeiras, realizou um comentário citando o pênalti perdido pelo ídolo rubro-negro na Copa do Mundo de 1986: "De repente então, o Zico pode voltar para jogar uma Copa do Mundo, porque ele está devendo uma para nós".

A declaração teve repercussão negativa nas redes sociais. Após a fala viralizar, Vitor Lopes se pronunciou novamente sobre o tema e pediu desculpas ao ex-jogador.

— Para quem está por fora, na última segunda-feira, fizemos um programa aqui sobre o título do Flamengo. Estávamos em um clima bom, de resenha, e até para promover a rivalidade, entre o clube carioca e o Palmeiras, acabei falando uma questão sobre o Zico, que de fato não foi legal — iniciou o narrador, antes de completar.

— De fato, não caiu bem. Até pela pessoa que o Zico é. Inclusive, trabalhamos juntos aqui no "Esporte Interativo". É um ser-humano sensacional, não tenho um "a" para falar dele. Não foi legal a minha colocação. Queria aproveitar para pedir desculpas ao Zico. Foi uma brincadeira, que não foi bacana. Jamais levaria para qualquer outro lado — concluiu.

Flamengo campeão da Libertadores

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.