Europeus enlouquecem com atuação de ex-Botafogo: 'Nunca vi isso'

A atuação de um jogador campeão pelo Botafogo, na tarde desta quarta-feira (3), deixou muitos europeus enlouquecidos nas redes sociais. O atacante foi determinante nas conquistas de 2024 do Glorioso.

continua após a publicidade

Depois de deixar muita saudade na torcida do Botafogo, Igor Jesus agora brilha nos gramados da Inglaterra, mais precisamente nos jogos do Notthingam Forest. O centroavante marcou o gol da vitória da equipe fora de casa contra o Wolves.

➡️Galvão Bueno crava gigante rebaixado no Brasileirão: 'Vida braba'

Nas redes sociais, muitos ingleses ficaram enlouquecidos com a atuação do ex-Botafogo. Veja o gol e os comentários abaixo:

Igor Jesus, ex-Botafogo, na Premier League (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Veja reação dos europeus com a atuação do ex-Botafogo

Tradução: O pivô do Igor Jesus é uma piada completa. Honestamente nunca vi um atacante fazer isso nesse nível.

Tradução sobre o ex-Botafogo: Novo cântico ao som de "Personal Jesus" do Depeche Mode?

Nosso próprio Igor Jesus..Atacante dentro da área, ele não tem medo de nada…

Nosso próprio Igor Jesus…

Gols na noite, torcida sem fôlego…

Entre em contato, marque no final,

Entre em contato, celebre…

continua após a publicidade

Tradução sobre o ex-Botafogo: Gol do Igor Jesus de novo. Ele é um monstro no jogo pelo alto.

Tradução sobre Igor Jesus: Este gol vale! Finalmente, Igor Jesus marcou. Ótimo passe de Hutchinson, Johnstone falhou feio ao sair para interceptar, mas Jesus cabeceou com muita coragem, subindo mais alto que todos.

Trajetória de sucesso no Glorioso

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi mapeado e contratado pelo Botafogo para a segunda janela de 2024 após destaque com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Na época, o Glorioso assinou sem custos de transferência.

continua após a publicidade

O acordo de venda para o Nottingham Forest rendeu mais de R$ 120 milhões, além de percentual em caso de revenda. Ele estava na mira dos ingleses desde a primeira janela de 2025.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pelo Botafogo, Igor Jesus foi um dos destaques das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Ele chegou ao clube tendo Tiquinho Soares como concorrente de posição, mas conquistou rapidamente a vaga de titular

Agora, do "quarteto mágico" da temporada passada, apenas Savarino permanece no Botafogo - este com contrato renovado até o fim de 2028. Luiz Henrique foi vendido ao Zenit, da Rússia, e Thiago Almada, ao Lyon, da França.