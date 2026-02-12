Calleri abre o coração sobre momento no São Paulo e faz apelo à torcida

Calleri foi autor do segundo gol do São Paulo na vitória contra o Grêmio nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino exaltou seu momento e falou sobre a importância de voltar a marcar após passar por uma temporada complicada ano passado, na qual ficou afastado por conta de uma cirurgia no joelho.

- Muito feliz por ter ganhado hoje, estar bem no campeonato, fazer mais um gol no Morumbis, são coisas que a gente vai lembrar. Eu tive um ano bem triste e agora estou aqui entrando no Morumbis. Feliz pelo meu momento, pelo momento do time e pelo campeonato. A gente tem muito a construir - destacou.

Calleri também fez um apelo à torcida. Nesta quarta-feira (11), pouco mais de 18 mil torcedores marcaram presença no estádio do Morumbis. O argentino pediu cada vez mais apoio.

- Não vai ser a única vez que aconteça, então peço encarecidamente ao torcedor que siga nos apoiando. A gente vai ter momentos bons, como hoje, e vai ter momentos piores dentro da temporada, mas o que eu falo para ele é que essa camisa está bem representada por cada um que entra em campo e que, todos juntos, podemos construir coisas muito importantes para o São Paulo - completou.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br><br>

São Paulo vence o Grêmio e assume a liderança provisória do Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbis, o Tricolor construiu o resultado com gols de Lucas Moura e Calleri.

Com a vitória, a equipe comandada por Hernán Crespo chega a sete pontos e assume a liderança provisória da competição. Já o Grêmio permanece com três pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.