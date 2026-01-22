Destaque na Copinha: como o São Paulo estrutura a captação no Sub-20

Conteúdo Especial

O São Paulo disputa a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Ibrachina nesta quinta-feira (22). Em busca do hexa, com um bicampeonato consecutivo, o Sub-20 passou por uma transformação no processo e estruturação de scout e captação de talentos. O Lance! conversou com Luan Carillo, que faz parte da equipe que selecionou alguns nomes que se destacam nesta campanha.

O processo de análise e captação é estruturado a partir de uma rede de observadores espalhados por todo o país. Esses profissionais recebem demandas específicas para observações in loco e por vídeo, acompanhando competições no Brasil e na América do Sul, sempre de acordo com o planejamento das competições e dos clubes-alvo. Luan explicou como este processo ocorre no São Paulo.

- A partir desses apontamentos externos, nossos analistas de mercado internos aprofundam a análise dos atletas por meio de vídeos, levantamento de histórico, contexto de carreira e outros fatores que vão além do desempenho em jogo. Quando necessário, realizamos uma nova observação in loco para validação final - explicou.

Membro do scout tricolor detalhou como é o olhar para Cotia (Foto: Divulgação)

Quais os jogadores e critérios analisados nesta captação?

Neste elenco atual, Isac (ex-RB Bragantino), Matheus Ferreira (ex-Vasco), Djhordney (ex-Palmeiras/Novorizontino) e Lucyan (ex-Flamengo) foram identificados com base neste processo. Desses, alguns nomes já entraram inclusive no radar do elenco profissional.

A análise adotada é multidimensional e contempla aspectos técnicos, físicos, mentais, comportamentais e táticos. Também é considerado o contexto em que o atleta atua, sua margem de evolução com as ferramentas que já possui, os chamados aspectos indicadores, além de suas forças e pontos de desenvolvimento.

Esses dados permitem definir alvos de forma estratégica, pensando no planejamento de médio e longo prazo do clube - o que casa exatamente com a ideia de preparar e buscar jogadores tanto para competições assim quanto pensando em um desenvolvimento no futuro.

- Eram atletas que atravessavam um momento de baixa em seus clubes, mas já conhecidos pelo desempenho e potencial apresentado anteriormente. Já Gustavo Santana (ex-Cuiabá) e Matheus Menezes (ex-São José-RS) foram identificados principalmente pelos seus aspectos indicadores, habilidades específicas que podem ser potencializadas dentro do clube por meio do nosso modelo de trabalho. Isso reforça a importância da identificação no momento certo e da confiança no trabalho integrado da comissão técnica e do staff para o desenvolvimento do jogador - explicou Luan ao Lance!.

Ao todo, são 15 profissionais que trabalham junto a Luan. Onze de forma externa - acompanhando e captando atletas -, enquanto outros quatro ficam concentrados internamente em Cotia.

Metodologia se baseia em moldes europeus

A base costuma servir o São Paulo em duas frentes: desenvolve jogadores para o profissional e surge como ativo para o clube. Isso porque muitos atletas revelados em Cotia entram na mira de times europeus.

É comum, inclusive, que olheiros de equipes assim acompanhem estes jovens talentos em competições como a própria Copinha. No São Paulo, esta metodologia de scout é inspirada em moldes da Europa.

- Um exemplo claro que utilizamos como referência é o Athletic Club Bilbao. O clube possui uma filosofia muito bem definida de formação integral do atleta desde as categorias iniciais, considerando que sua política esportiva restringe a utilização de jogadores do País Basco - explicou Luan.

- Com uma "matéria-prima" naturalmente mais escassa, o Athletic maximiza o desenvolvimento de cada atleta e de seus indicadores individuais, acreditando até o fim em suas convicções e no processo formativo. Essa lógica reforça a importância de metodologia, coerência e paciência na formação - destacou.

