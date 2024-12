Pacaembu sofre com inundação e passa por fase de testes antes da final da Copinha

As finais masculina e feminina da Taça das Favelas 2024 estavam marcadas para o último sábado (21), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, mas devido as fortes chuvas parte do gramado ficou inundado e a final masculina precisou ser cancelada. O estádio ainda passa por fases de teste e será palco da final da Copinha SP no final de janeiro.

O Pacaembu ainda passa por reformas, mas estava sendo utilizado para testes antes da reinauguração oficial, que esta prevista para dia 25 de janeiro de 2025, na decisão da Copinha SP. A concessionária resposável pela reforma informou que uma tubulação de águas pluviais se rompeu devido à pressão da água.

Pacaembu alaga e final da Taça das Favelas é cancelada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A final feminina aconteceu às 15h (horário de Brasília) e a chuva atrapalhou o desenvolver da partida, que terminou em 2 a 1 para o time do Rio de Janeiro. O segundo lugar ficou para a equipe de Minas Gerais. A final masculina estava marcada para as 16h30 (de Brasília), mas o gramado estava comprometido e o local estava com alta incidência de raios. A organização resolveu cancelar a decisão masculina.

A Taça das Favelas foi criada para promover inclusão social e revelar talentos nas periferias brasileiras, sendo o maior campeonato de futebol entre comunidades do mundo. Desde sua criação, o torneio tem impactado milhares de jovens ao oferecer uma vitrine para suas habilidades e abrir portas para carreiras no esporte profissional.

