Certezas provoca torcida do Vasco após chegada de técnico do Botafogo

O Botafogo se aproximou da contratação de Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal, como novo técnico do clube para a temporada. Após a notícia circular na mídia, o influenciador Pedro Certezas, que é declarado torcedor do Glorioso, publicou um vídeo, em tom de provocação, a torcida do clube Vasco da Gama.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Inteligência artificial aponta classificados na Copa do Brasil

Com muito humor, Certezas brincou com os torcedores rivais ao citar que o nome do clube "exala" rebaixamento. Assim, ele se mostrou "preocupado" com a nova aquisição do Botafogo e desejou boa sorte para o novo treinador da equipe alvinegra.

- O John Textor é um palhaço. Botafogo está a quase três meses procurando um técnico e é esse cara (Vasco), que vão trazer? Só pode ser sacanagem com o torcedor. Sei alguma coisa sobre o técnico? Não. Acho que vai dar certo? Pode até dar. Mas agora o cara se chamar Vasco a chance de rebaixamento é gigantesca - iniciou o influenciador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Vasco e futebol exala série B já são cinco. Vai buscar a sexta? O Botafogo corre sérios riscos… É um perigo ter esse cara aqui. Ele pode está indo bem, mas ele vai ver o RG em algum momento e perder para um Sampaio Corrêa. Por outro lado, foi uma ótima jogada da diretoria do Vasco. Porque assim, o único jeito de alguém ler a manchete 'Vasco campeão' é desse jeito. Trazendo um treinador que tem o nome do clube para treinar um time bom - concluiu.

➡️ Rwan Cruz projeta ano e objetivos com o Botafogo: ‘Me tornar um ídolo aqui’

Chegada ao Botafogo

O acerto entre o Botafogo e o treinador português está prestes a ser anunciado pelo clube. O dono da SAF do Alvinegro, John Textor comunicou ao Santa Clara - POR, atual clube do técnico, que irá pagar a multa para o acerto. Assim, a chegada de Vasco Matos ao Glorioso está pendente apenas por questões contratuais, que são negociadas com a diretoria do clube carioca.

continua após a publicidade

O Glorioso deve desembolsar cerca de R$ 5,9 milhões pela contratação do treinador que chega para substituir Artur Jorge, que foi para o Al-Rayyan. O português deve assumir a equipe para o início do Brasileirão e Libertadores.

Quem é Vasco Matos?

Aos 44 anos, Vasco Matos assumiu o Santa Clara no início da temporada 2023/2024, onde faz seu primeiro trabalho como técnico principal. O comandante foi responsável por conduzir sua equipe ao título da Liga Portugal 2, equivalente a segunda divisão portuguesa.

Na elite do país pela primeira vez, Vasco Matos conquistou 12 vitórias em 22 partidas disputadas e está na briga por uma vaga em competições da Uefa para a próxima temporada. O Santa Clara tem seis pontos de desvantagem para o Braga, que ocupa a 4ª colocação e está se classificando para a próxima Conference League.