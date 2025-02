Botafogo tem mais um desfalque confirmado para a Recopa Sul-Americana

O Botafogo segue com problemas para resolver para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, nesta quinta-feira (20), em Avellaneda, na Argentina. A lista com os inscritos foi enviada na última sexta-feira (14), e nela, não consta o zagueiro Bastos, que ainda se recupera de lesão.

O zagueiro passou parte das férias em preparação inicial para se recuperar de leão na coxa esquerda, sofrida no duelo contra o Palmeiras, no segundo turno do Brasileirão, que o tirou da final da Libertadores e da reta final do campeonato nacional. Porém, retornou aos gramados no duelo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, quando sofreu nova lesão.

Aos três minutos de jogo, o jogador sofreu falta no canto direito do gramado, e não seguiu seguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base. O angolando ainda se recupera do trauma sofrido na coxa esquerdo e não integra o elenco que viaja para Buenos Aires para disputar a competição.

Além de Bastos, o meia Santiago Rodríguez, oitavo e último reforço desta janela, também está fora da disputa. O uruguaio desembarcou nesta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro, onde fará exames para assinar por quatro anos com o Glorioso. Apesar de já estar fechado com o clube, o acerto só veio depois da entrega dos relacionados à Conmebol.

Por outro lado, o atacante Artur, que também sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no duelo contra o Nova Iguaçu, retorna ao time e estará à disposição do técnico Cláudio Caçapa nesta quinta-feira (17).

A delegação alvinegra ainda terá a adição de dois novos reforços: Jair e Nathan Fernandes, que se apresentam ao Botafogo depois de serem campeões do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. A dupla chega ao Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira.

