Isak celebra gol marcado pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 13:39 • Londres (ING)

Na rodada matinal da Premier League, o Newcastle goleou o Tottenham por 4 a 0 no St. James' Park, pela 33ª jornada da competição. Além dos gols de Anthony Gordon e Fabian Schar, o centroavante Alexander Isak brilhou com um doblete, e fez a internet enlouquecer.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para abrir o placar, o sueco aproveitou roubada de bola do próprio Gordon, puxou contra-ataque e deixou o zagueiro Micky van de Ven no chão, balançando as redes da equipe londrina. A pintura de Isak rendeu vários elogios por parte de torcedores nas redes sociais.

Confira o golaço e algumas das reações:

A atuação iluminada fez com que Isak chegasse à marca de 17 gols na atual temporada da Premier League. Além disso, alcançou feitos que não eram igualados desde a passagem do ídolo Alan Shearer: marcou em seis jogos seguidos como mandante no Inglês, além de 21 tentos - somando todas as competições - numa temporada com os Magpies na primeira divisão.

➡️ Neymar e Luis Enrique teriam brigado em chegada do técnico ao PSG, diz jornal

A dominante goleada levou o Newcastle a 50 pontos no campeonato, deixando os comandados de Eddie Howe vivos na briga por uma vaga nas competições continentais. Em 2023-24, a equipe chegou a disputar a Champions, mas sucumbiu na fase de grupos ao encarar uma chave complicada com Milan, PSG e Borussia Dortmund.

Isak comemora golaço na Premier League (Foto: Andy Buchanan / AFP)