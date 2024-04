Vasco lança novo uniforme I em homenagem a Roberto Dinamite

Foto: Divulgação/ Vasco - Novo uniforme I do Vasco







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro

Neste sábado (13), o Vasco realizou o lançamento em suas redes sociais do novo uniforme I que será utilizado durante a temporada em homenagem ao que seriam os 70 anos do ídolo Roberto Dinamite. Com referências a trajetória de gols do centroavante, cria do Vasco, o Cruz-Maltino irá estrear a nova camisa diante do Grêmio, neste domingo (14), em São Januário.

Com a silhueta de uma comemoração de gol de Roberto na nuca, o novo uniforme unifica uma série de camisas do Vasco que foram utilizados pelo camisa 10 ao longo de sua carreira no clube e traz homenagens ao jogador na faixa transversal. Além disso, na parte interior, o uniforme conta com uma carta redigida pelo clube em homenagem ao jogador que é o maior ídolo do Gigante da Colina.

Roberto Dinamite é natural de Duque de Caxias e faria aniversário neste sábado, dia 13. Maior artilheiro do Vasco e do Campeonato Brasileiro, o lendário centroavante receberá uma série de homenagens do clube e da CBF neste final de semana.