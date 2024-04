Camp Nou, estádio do Barcelona, está passando por reformas (Foto: Reprodução/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 12:15 • Catalunha (ESP)

De acordo com a "Rádio Catalunha", a diretoria do Barcelona está estudando punições a torcedores após uma polêmica em jogo da Champions. Na visita ao PSG, no Parque dos Príncipes, cânticos racistas e gestos nazistas foram direcionados aos aficionados locais, já dentro das instalações do estádio.

Na ocasião, dois indivíduos foram localizados e presos pela polícia francesa, por "alusão a crimes de guerra e insultos racistas públicos". A direção catalã considera uma série de sanções, que vão desde uma simples advertência até a exclusão de ambos do estatuto social do clube, incluindo a proibição de ingressar em partidas do Barça.

Veja um dos momentos das ofensas:

Além de uma possibilidade de punição do próprio clube, a Uefa também está no caso. A imprensa europeia chegou a apontar que, em caso de classificação dos culés rumo à semifinal, a principal entidade futebolística da Europa pode impossibilitar a viagem de torcedores do Barça ao estádio oponente. Vale lembrar que a passagem levará a um confronto frente a Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund - os Colchoneros venceram a ida por 2 a 1, em seus domínios, no Cívitas Metropolitano.

Dentro das quatro linhas, PSG e Barcelona protagonizaram um grande duelo pela ida das quartas de final da Champions, com vitória dos espanhóis por 3 a 2. O jogo da volta será com mando dos blaugranas, realizado no Olímpico de Montjuïc, na terça-feira (16), às 16h (horário de Brasília).

