Reinaldo relembra momento inusitado com Suárez no Grêmio: 'Vou falar o que para ele?'

Durante uma entrevista ao "Charla Podcast", o lateral Reinaldo relembrou um momento inusitado com o atacante Luis Suárez, durante a virada do Grêmio contra o Botafogo, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o artilheiro uruguaio balançou as redes em três oportunidades e conduziu o Imortal a vitória.

continua após a publicidade

➡️Congresso define nova fórmula do Gauchão para 2026

Naquele momento, o Botafogo liderava a competição e chegou a abrir 3 a 1 no Grêmio, jogando diante de sua torcida. No entanto, Luis Suárez entrou em ação na segunda etapa e anotou três gols para a equipe gaúcha em menos de 25 minutos. A vitória foi fundamental para a sequência da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Reinaldo relembrou o momento da comemoração durante o terceiro gol anotado por Luis Suárez. Segundo ele, o uruguaio disse, em tom de brincadeira, que estava consertando todos os erros da defesa Tricolor naquela partida. Sem reação após a declaração, o lateral apenas concordou com o artilheiro do Grêmio. Confira abaixo.

continua após a publicidade

- Tenho uma história legal. O Botafogo fez 3 a 1 na gente e o Renato colocou o Ferreirinha, ele entrou bagunçando. O Suárez tava naqueles dias também. Quando ele fez o gol da virada, a gente chegou lá para comemorar, ele olhou para gente da defesa e disse: Estou consertando a m**** que vocês estão fazendo lá atrás (risos). Vou falar o que para ele? Está certo - disse Reinaldo, ex-lateral do Grêmio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Relembre a passagem de Luis Suárez pelo Grêmio

Luis Suárez teve uma temporada de sucesso vestindo a camisa do Grêmio, com números que chamaram a atenção do país inteiro. Antes de sua chegada, havia uma dúvida sobre a questão física do artilheiro uruguaio, mas o centroavante mostrou dentro de campo uma de suas melhores versões.

continua após a publicidade

Ao todo, em 2023, o "Pistolero" fez 29 gols e distribuiu 17 assistências para os companheiros de equipe, em 54 jogos disputados, a maior marca da carreira. Além disso, foi eleito o Craque do Brasileirão vestindo a camisa do Grêmio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas