Bahia x Flamengo: times duelam na Copa do Brasil com diferentes histórias e muito dinheiro

O duelo entre Bahia e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira, e marca a primeira vez que as equipes se encontram num torneio mata-mata em mais de 20 anos - a última vez foi na extinta Copa dos Campeões, em 2001. Mais do que isso: este será o primeiro embate com os dois times efetivamente endinheirados fora do Campeonato Brasileiro.