Veja gols em Fluminense x Bolívar: Lucho Acosta abre o placar e Melgar empata

O Fluminense abriu o placar diante do Bolívar, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida que é decisiva para o Tricolor carioca, teve como protagonista o Lucho Acosta no início da primeira etapa do jogo, no entanto, tomou o empate minutos depois.

continua após a publicidade

Quando o cronometro marcava os 5 minutos iniciais da partida, John Kennedy pressiona a saída do Bolívar na área depois do tiro de meta, Arreaga erra o passe a bola sobra para Nonato na entrada da área. Ele cruza para Lucho, que tem a finalização interceptada. Nonato segue no lance e cruza para Cannobio, que finaliza para a grande defesa de Lampe.

Na sequência, Lucho fica com a sobra e manda de perna direita para abrir o placar no Maracanã e colocar o Tricolor na frente na disputa.

Veja o primeiro gol:

Nos 23 minutos da primeira etapa, com o Tricolor tendo mais chances na partida, uma bela enfiada de bola para Dorny Romero na área. O jogador recebe nas costas da defesa do Fluminense já ajeitando para Melgar, que chega batendo de primeira e estufa a rede do Fábio no Maracanã. O gol foi ao VAR, que validou.

continua após a publicidade

Veja o gol de empate:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ficha técnica

FLUMINENSE X BOLÍVAR

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

📟 VAR: Leodan González (URU)

Fluminense e Bolívar se enfrentam no Maracanã, nesta terça-feira (19) (Foto: Lance!)

🤑 Aposte em Fluminense x Bolívar pela Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.