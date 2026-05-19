menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja gols em Fluminense x Bolívar: Lucho Acosta abre o placar e Melgar empata

Partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 19/05/2026
19:20
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lucho Acosta abre o placar para o Tricolor carioca. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
imagem cameraLucho Acosta abre o placar para o Tricolor carioca. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense abriu o placar diante do Bolívar, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida que é decisiva para o Tricolor carioca, teve como protagonista o Lucho Acosta no início da primeira etapa do jogo, no entanto, tomou o empate minutos depois.

continua após a publicidade

Relacionadas

Quando o cronometro marcava os 5 minutos iniciais da partida, John Kennedy pressiona a saída do Bolívar na área depois do tiro de meta, Arreaga erra o passe a bola sobra para Nonato na entrada da área. Ele cruza para Lucho, que tem a finalização interceptada. Nonato segue no lance e cruza para Cannobio, que finaliza para a grande defesa de Lampe.

Na sequência, Lucho fica com a sobra e manda de perna direita para abrir o placar no Maracanã e colocar o Tricolor na frente na disputa.

Veja o primeiro gol:

Nos 23 minutos da primeira etapa, com o Tricolor tendo mais chances na partida, uma bela enfiada de bola para Dorny Romero na área. O jogador recebe nas costas da defesa do Fluminense já ajeitando para Melgar, que chega batendo de primeira e estufa a rede do Fábio no Maracanã. O gol foi ao VAR, que validou.

continua após a publicidade

Veja o gol de empate:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ficha técnica
FLUMINENSE X BOLÍVAR
5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: terça-feira, 19 de maio de 2026
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🗣️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📟 VAR: Leodan González (URU)

Fluminense e Bolívar se enfrentam no Maracanã
Fluminense e Bolívar se enfrentam no Maracanã, nesta terça-feira (19) (Foto: Lance!)

🤑 Aposte em Fluminense x Bolívar pela Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias