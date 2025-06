Cazé TV fecha novo reforço para a cobertura do Mundial de Clubes

A Cazé TV fechou com um novo reforço para a cobertura do Mundial de Clubes de 2025. Trata-se da influenciadora digital Larissa Jardim. A comunicadora chega ao canal para participar do programa "Café TV", programado para acontecer diariamente durante o torneio da Fifa.

Sucesso crescente nas redes sociais com mais de 200 mil seguidores, Larissa Jardim é um exemplo de grande engajamento. ela já atuou com Wella, Pepsi e Adidas e é atualmente embaixadora da Betano, o que reforça a conexão dela om esporte, entretenimento e público digital.

A chegada de Larissa marca uma nova participação no programa "Café TV'. Ela participa da atração do canal junto com os comunicadores Lucas Pedrosa e Rafael Saraiva.

Larissa Jardim é nova integrante do canal Cazé TV (Foto: Divulgação)

Mundial de Clubes na Cazé TV

O canal, presente no Youtube, é um dos veículos que irá cobrir com imagens as partidas do novo torneio da Fifa, que iniciou no último sábado (14). Ao todo, quatro clubes brasileiros disputam a competição. São eles: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Além dos times nacionais, a competição também conta com clubes de destaque mundialmente. São os casos de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid e PSG.