Para colocar fim ao mistério, Felipe Tebet, Head de Plataformas da CazéTV, confirmou que o Brasileirão e o Campeonato Paulista serão os "carros-chefe" da empresa em 2025. O canal irá transmitir o Campeonato Brasileiro e o Paulistão através do YouTube e de forma gratuita para os internautas. A nível mundial, o canal transmitirá a Eurocopa Feminina, que terá início em julho, na Suíça.

📺 Lista atualizada de campeonatos com transmissão da CazéTV

Em alta desde a transmissão da Copa do Mundo 2022, a CazéTV ampliou a grade de eventos com transmissão ao vivo. Além da Uefa, a empresa tem parcerias com a Fifa e outras entidades esportivas. Abaixo você confere todas as competições que o canal irá transmistir a partir do próximo ano.

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

(até 2026) Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

(até 2026/27) Conference League (até 2026/27)

(até 2026/27) Ligue 1 (até 2026/27)

(até 2026/27) NFL (jogos internacionais)

Apesar de termos transmitido a Copa do Mundo às Olimpíadas, acredito que o Brasileirão será disparado o nosso maior desafio. Na Copa estão todos do mesmo lado, torcendo pela Seleção, no Brasileirão vamos ter que lidar com paixão e rivalidade. Precisamos estar ainda mais prontos para lidar com as críticas. Felipe Tebet, sócio da CazéTV

Brasileirão e Paulistão não estarão só na CazéTV

Na TV aberta, o Campeonato Paulista terá transmissão da Record. Além disso, a emissora de Edir Macedo irá exibir o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O canal fechou com os clubes da Liga Forte União e exibirá jogos das equipes filiadas ao grupo como mandantes.

Fazem parte da LFU Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A Libra, composta por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória, tem acordo com a Globo.