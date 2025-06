Cazé TV fecha com ex-medalhão da ESPN para narrar o Mundial de Clubes

A Cazé TV acertou uma grande contratação para a transmissão do novo Mundial de Clubes da Fifa. Rômulo Mendonça, ex-ESPN, será narrador da emissora na competição. O torneio começa no próximo sábado (14) e vai até o dia 13 do próximo mês.

O anúncio da chegada do reforço a emissora aconteceu através das redes sociais. O perfil oficial da Cazé TV publicou um vídeo descontraído para confirmar o acerto com o narrador. Veja o anúncio de Rômulo Mendonça abaixo.

(Foto: Reprodução)

Veja anúncio de Rômulo Mendonça na Cazé TV para o Mundial de Clubes

Campeão da Libertadores chega a Cazé TV para cobertura do Mundial

A Cazé TV anunciou neste sábado (7) a contratação de um campeão da Libertadores para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se de Luiz Henrique, ex-Botafogo. O atacante, que hoje defende o Zenit, da Rússia, foi destaque do clube alvinegro na conquista do torneio de 2024.

Ele se junta a Rômulo Mendonça e outras personalidades que vão fazer parte da cobertura da emissora no Mundial de Clubes. Existe uma grande expectativa entre os torcedores de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo em relação ao desempenho das equipes contra grandes clubes europeus.

Chelsea anuncia contratação às vésperas de jogo com o Flamengo

Restando apenas 11 dias para o confronto com o Flamengo no Mundial de Clubes e um dia para o fechamento da janela de transferências aberta exclusivamente para a competição, o Chelsea anunciou a contratação de Mamadou Sarr. O zagueiro chega do Strasbourg, da França - clube que tem os mesmos donos do Chelsea.

O francês de 19 anos chega como contratação para a equipe do Chelsea com contrato até junho de 2033. A equipe londrina está no grupo D do Mundial, e enfrenta o Flamengo no dia 20, às 15h (de Brasília).