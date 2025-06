Primeiros minutos de Fluminense x Borussia Dortmund animam torcedores

A partida entre Fluminense e Borussia Dortmund, desta terça-feira (17), pelo Mundial de Clubes, começou com o time brasileiro conseguindo exercer uma pressão na equipe alemã. O cenário animou alguns torcedores do clube carioca.

Durante os primeiros 30 minutos da partida, o Fluminense dominou as ações dentro de campo. Com um alto empenho tático, a equipe do técnico Renato Gaúcho conseguiu neutralizar o time alemão e criar as melhores chances de gols no confronto.

Determinada postura surpreendeu alguns torcedores do clube, que esperavam um domínio do Borussia Dortmund no confronto. Apesar do 0 a 0 na parcial da partida, o cenário de superioridade em campo empolgou parte da torcida do Tricolor, que expressou a animação através das redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Fluminense no Mundial de Clubes

O cenário de superioridade do Tricolor diminuiu com o passar dos minutos do confronto. Aos poucos o time alemão começou a criar mais chances de gols. Mesmo assim, a defesa do time brasileiro se postou de forma efetiva e evitou passar por grande sufoco.

O clube carioca está no Grupo F do torneio da Fifa. O empate momentâneo com o Borussia Dortmund, na estreia da competição, garante um ponto na tabela de classificação da chave inicial. Além do clube alemão, o Fluminense também encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coréia do Sul.

