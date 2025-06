Caio Ribeiro elogia primeiro tempo do Fluminense contra o Borussia Dortmund

O Fluminense surpreendeu e dominou o Borussia Dortmund durante o primeiro tempo do confronto, desta terça-feira (17), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Apesar disso, as equipes empatam momentaneamente em 0 a 0. Antes do fim dos 45 minutos iniciais, o ex-jogador Caio Ribeiro elogiou a equipe do técnico Renato Gaúcho.

Durante a transmissão da Globo, o atual comentarista destacou a imposição do clube carioca no confronto. O Tricolor conseguiu manter mais a posse de bola e também teve mais volume de jogo durante a primeira etapa. Ao todo, foram oito finalizações do Fluminense contra quatro do Borussia Dortmund.

- Acho que o Renato deve está muito satisfeito e o torcedor do Fluminense muito orgulhoso da postura do time em campo neste primeiro tempo. A média de altura dos jogadores do Borussia Dortmund é de 1m86 e do Fluminense 1m77. Tem várias maneiras de marcar adversários assim. A melhor delas é manter a posse de bola - inciou o comenta

- O Fluminense conseguiu realizar isso de uma maneira muito eficaz. Tirou espaço e não deixou os alemães jogarem essa bola na área para brigarem pelo alto. Além disso, o Tricolor também conseguiu finalizar as jogadas. O time carioca foi muito superior neste primeira etapa - concluiu.

Fluminense no Mundial de Clubes

O clube carioca está no Grupo F do torneio da Fifa. O empate momentâneo com o Borussia Dortmund, na estreia da competição, garante um ponto na tabela de classificação da chave inicial. Além do clube alemão, o Fluminense também encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coréia do Sul.