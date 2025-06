O repórter da CazéTV, João Barreto, está passando por uma dificuldade inesperada nos Estados Unidos, país sede do Mundial de Clubes. Na noite da última segunda-feira (16), o jornalista desabafou em suas redes sociais a respeito da dificuldade de assistir aos jogos do torneio na televisão local. In loco na sede do Mundial, João Barretto demonstrou muita chateação após não ter conseguido assistir ao jogo do Flamengo na TV aberta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu sei que tem final da NBA hoje, pessoal. Só estou puto (porque estou) querendo assistir ao jogo do Flamengo e não passa em lugar nenhum nessa espelunca de país - completou o jornalista da CazéTV, in loco nos Estados Unidos para a cobertura do Mundial.

➡️ AO VIVO: acompanhe a repercussão da estreia do Flamengo no Mundial, direto dos EUA

Como não conseguiu assistir ao jogo, o repórter não acompanhou a importante vitória do Flamengo sobre o Esperánce, em sua estreia pelo Mundial de Clubes. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro garantiu a liderança do grupo D.

continua após a publicidade

➡️ CazéTV personaliza gols dos times brasileiros no Mundial; veja as trilhas

Próximos passos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando