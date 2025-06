O Mamelodi Sundowns, futuro adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, foi o alvo da vez do influenciador Victor Almeida e do perfil oficial do clube carioca no Intagram e Tiktok. Misturando homenagem e provocação, o criador de conteúdo reproduz um prato cultural típico da África do Sul, país do Mamelodi Sundowns, e dispara algumas provocações. Assista:

- (Se) Mamelodi Sundown é time de futebol, eu sou um fusca, né? Vamos combinar que a única coisa que teve de divertido lá na África do Sul foi o Joel Santana - brincou o influenciador nas redes do Fluminense.

O grupo do Fluminense no Mundial de Clubes

A equipe carioca caiu no Grupo F e enfrentará adversários de diferentes continentes na primeira fase: o gigante alemão Borussia Dortmund, o tricampeão sul-coreano Ulsan HD e o sul-africano Mamelodi Sundowns. Os dois mais bem colocados avançam para as oitavas de final.

Confronto entre Fluminense e Mamelodi

3ª Rodada – 25 de junho (quarta-feira):

Jogo: Mamelodi Sundowns x Fluminense

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Flórida

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

Mais sobre o Mamelodi Sundowns, futuro adversário do Fluminense no Mundial

O Mamelodi Sundowns chega com o curioso apelido de "The Brazilians" (Os Brasileiros), graças ao seu uniforme amarelo e azul. O time é uma potência em seu país, com 17 títulos nacionais, mas vive um paradoxo no continente, com apenas uma Champions da África (2016). A equipe chega com um sabor agridoce: apesar do ótimo retrospecto em 2025 (20 vitórias em 31 jogos), foi vice-campeã da última Champions Africana, perdendo a final para o Pyramids, do Egito. A principal arma da equipe para surpreender no Mundial é justamente um brasileiro: o atacante Lucas Ribeiro, referência técnica e artilheiro do campeonato sul-africano.

