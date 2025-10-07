Caso David Luiz: Polícia Civil divulga nota sobre investigações

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou uma nota confirmando a conclusão do inquérito policial sobre uma denúncia de perseguição e ameaça envolvendo o zagueiro David Luiz e a influenciadora Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol.

Segundo a nota enviada à imprensa, o inquérito foi remetido ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que decidirá sobre o arquivamento ou outras medidas cabíveis.

— A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza, unidade especializada, concluiu o inquérito policial a respeito do caso de uma denúncia de perseguição e ameaça, ocorrida em agosto deste ano, no bairro Meireles - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. O inquérito foi remetido ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que decidirá sobre o arquivamento ou outras medidas cabíveis — explicou.

No dia 4 de outubro, a defesa de David Luiz também divulgou uma nota informando que, ao concluir o inquérito, a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza sugeriu ao Ministério Público o arquivamento definitivo do caso.

— A decisão se baseia em elementos técnicos e depoimentos colhidos ao longo de quase dois meses de investigação. Entre eles, o Relatório Técnico nº 260/2025/DIP/DGPC/CE, de 23 de setembro de 2025, do Departamento de Inteligência Policial, afirma que não foram encontradas mensagens com conteúdo ameaçador nas conversas entre o atleta e a suposta vítima — disse a assessoria ao LANCE!.

Por outro lado, os advogados de Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante negaram que o caso tenha sido enviado com sugestão de “arquivamento” e afirmaram “surpresa” com a informação.

— Em atenção ao seu pedido, afirmamos que não tomamos conhecimento de NENHUMA indicação/solicitação de arquivamento do Inquérito Policial n. 341-107/2025, que investiga os crimes de ameaça e perseguição do jogador David Luiz. Entretanto, desde sexta-feira, dia 03 de outubro de 2025, a imprensa de todo o Brasil, assim como “influencers” e outras pessoas, vem noticiando o arquivamento do inquérito policial. Esta informação é muito séria, surpreendente, e está também no perfil do advogado do jogador David Luiz. O julgamento da Sra. Karollainy Cavalcante nas redes sociais está implacável, ela está recebendo ofensas de inúmeras pessoas. Elas foram vazadas pela defesa do Sr. David Luiz, mas, ratifico, a defesa da Sra. Karollainy está surpresa e não tem conhecimento de absolutamente nada até agora — afirmou.

David Luiz atualmente joga pelo Pafos, do Chipre (Foto: Divulgação/Pafos)

Relembre o caso

Karol relatou à polícia, em um Boletim de Ocorrência, que recebeu ameaças do jogador por meio de um chat virtual. Diante das alegações, a Justiça do Ceará concedeu uma medida protetiva contra David Luiz. A informação foi divulgada primeiro pelo site "UOL", que teve acesso aos documentos.

No registro, a mulher afirmou que sentiu risco de vida diante das mensagens enviadas pelo jogador. Ela inclusive, chegou a comparar o caso com ao assassinato da modelo Elisa Samudio. O jogador nega as acusações.

— Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho — disse Karol, ao registrar o B.O.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ao tratar do assunto, o zagueiro, que atualmente defende o Pafos, do Chipre, reconheceu que trocou mensagens com a mulher durante um período. Contudo, David Luiz negou que teria se encontrado pessoalmente com Karol ou que a teria ameaçado.