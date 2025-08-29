Mulher denuncia David Luiz por ameaça, e Justiça concede medida protetiva

A suposta traíção de David Luiz ganhou um novo desdobramento nesta sexta-feira (29). Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, denunciou o jogador por ameaça de morte e violência psicológica. A Justiça do Ceará concedeu medida protetiva a mulher.

De acordo com a apuração do site "Uol", que teve acesso ao Boletim de Ocorrência do caso, registrado no último dia 23 de agosto, Karol relata que as ameaças aconteceram por chat virtual. Os dois conversavam pelo Instagram. Veja abaixo as mensagens divulgadas e comprovadas pelo portal.

- Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta - diz David Luiz em uma primeira mensagem.

- Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos - diz uma segunda mensagem.

- Eu posso simplesmente fazer você sumir - diz a terceira mensagem.

- E nunca chegaria nada em mim mesmo. Então apague - diz a última mensagem divulgada.

Mensagens de David Luiz enviadas para Karol, suposta amante do zagueiro (Foto: Reprodução)

No registro do Boletim de Ocorrência, Karol afirmou que sentiu risco de vida diante das mensagens enviadas pelo jogador. Ela inclusive, chegou a comparar o caso com ao assassinato da modelo Elisa Samudio.

- Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho - disse Karol, ao registrar o B.O.

A reportagem do Lance! entrou em contato com a assessoria do jogador sobre o novo desdobramento do caso. Mas até o momento da publicação desta matéria, ainda não obteve resposta.

Relembre o caso

Na última sexta-feira (22), o Portal LeoDias expôs um possível caso de traíção de David Luiz. O jogador teria se relacionado com Karol durante um período em que ela passou em Fortaleza, cidade onde o zagueiro morava, equanto estava noivo de Bruna Loureiro.

De acordo com a suposta amante, tudo começou através de conversas nas redes sociais. Ela revelou que os dois trocavam mensagens constantes e a proximidade a encorajou para realizar uma viagem para encontrar o zagueiro pessoalmente.

O que diz David Luiz?

Em contato com a assessoria do atleta, o Lance! conseguiu um posicionamento sobre o caso. O jogador confirmou que interagiu por mensagens com Karol Cavalcante, mas negou qualquer tipo de encontro com a mulher.

"A ALOB Sports, empresa que gere a imagem do jogador David Luiz, informa que ao tomar conhecimento das alegações recentemente divulgadas, buscou imediatamente esclarecer os fatos.

Antes de qualquer interação, o jogador recebeu em momentos diferentes imagens íntimas da pessoa mencionada com o intuito de despertar a atenção do atleta. Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes.

Diante das alegações divulgadas, solicitamos ao Magna Praia Hotel um documento que comprove a ausência do atleta no local, pois ele nunca esteve lá. No momento, aguardamos o retorno da administração do hotel.

David Luiz reitera seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão devidamente esclarecidos".