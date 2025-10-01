Após derrota no Mundial Sub-20, torcedores criticam Ramon Menezes: ‘Mais um vexame’

A Seleção Brasileira foi derrotada por Marrocos por 2 a 1 e segue sem vencer no Mundial Sub-20, sob o comando do técnico Ramon Menezes. Com o resultado, a equipe se complicou na busca por uma classificação. Agora, o Brasil precisa vencer a Espanha na última rodada e torcer para um tropeço do México para avançar às oitavas de final. Após a partida, os torcedores detonaram o treinador brasileiro.

Na estreia do Mundial Sub-20, o Brasil ficou no empate em 2 a 2 com os mexicanos e precisa de uma combinação de resultados para assegurar a classificação. Diante do desempenho da equipe comandada por Ramon Menezes, os torcedores avaliaram o trabalho do treinador sob o comando da amarelinha.

Um dos internautas questionou a permanência do treinador no cargo de treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Segundo ele, Ramon Menezes segue intocável no cargo mesmo acumulando trabalhos ruins. Confira abaixo.

Com a derrota, o Brasil segue em busca da classificação para as oitavas de final do Mundial Sub-20. Para isso, a equipe precisa vencer a Espanha na última rodada e torcer para o México não vencer sua partida contra os já classificados, Marrocos.

Como foi a derrota do Brasil no Mundial Sub-20?

Pelo Mundial Sub-20, Marrocos abriu o placar aos 14 minutos. Após cruzamento da direita, Othmane Maamma acertou um belo voleiro, a bola desviou em Iago e tirou o goleiro brasileiro da jogada. Aos 30, Yassine aproveitou bobeada do meio de campo da Seleção, roubou a bola e tocou para Zabiri dentro da área. O jogador bateu cruzado e ampliou para os africanos: 2 a 0.

O segundo gol desarticulou o Brasil. Os pouco mais de 8.500 torcedores presentes no Estádio Nacional ainda gritaram "olé" enquanto os marroquinos tocavam bola na etapa final.

O Brasil ainda diminuiu o marcador com o zagueiro Iago. Em cobrança de pênalti, o defensor e capitão da Seleção bateu firme e diminuiu. A equipe nacional ainda pressionou em busca do empate, mas não conseguiu chegar à igualdade no marcador.

