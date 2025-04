Casimiro faz análise da torcida do Flamengo e ‘tranquiliza’ rivais

Casimiro Miguel analisou a postura da torcida do Flamengo após os últimos resultados do clube. Durante o programa "Tempo de Bola", da Cazé TV, o influenciador comentou sobre a facilidade que o torcedor do rubro-negro tem de reclamar do time. Para ele, este pode ser um fator comprometedor para os resultados da temporada.

É por conta desta postura, que Casimiro destacou a possibilidade do Flamengo conseguir "arrumar" algum problema para o restante da temporada. Na análise, o influenciador aproveitou para "tranquilizar" os torcedores rivais do time rubro-negro.

- Você, rival do Flamengo, assim como eu. Esse ano, a gente pensa: "f****, os caras vão ganhar tudo. Está tudo certinho para isso". Mas alguma coisa dentro da gente avisa também para termos calma. Isso porque, o próprio Flamengo arruma um problema. Parece que o clube precisa disso. Que gosta - iniciou o influenciador, antes de completar.

- O flamenguista não quer a solução. Ele quer o problema. Se a semana for muito maravilhosa, tá errado. Ele quer discutir alguma m***, alguma coisa. Se tá bom, o torcedor pensa assim: " o Arrascaeta tá bem, mas sabe o que era melhor? O Arrascaeta de 2019" - concluiu.

Instabilidade no Flamengo?

As críticas recentes ao clube aconteceram após a derrota para o Central Córdoba, pela 2ª rodada da Libertadores, na última quarta-feira (9), no Maracanã. Após o revés inesperadora, o Flamengo conseguiu uma vitória sobre o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Com uma oscilação entre o sucesso e o caos, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã. Na ocasião, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Juventude, pela 4ª rodada do campeonato nacional.