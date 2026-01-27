Casimiro é sincero sobre possível chegada de Paquetá ao Flamengo: 'Incomoda'

O Flamengo está próximo de conseguir concretizar a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, nesta janela de transferência. Diante do cenário, o influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, que é torcedores declarado do Vasco, desabafou sobre a investida do clube Rubro-Negro.

Durante uma transmissão ao vivo, pelo Youtubue, o comentarista foi sincero ao afirmar que a movimentação o incomoda como torcedor do Cruzmaltino. Ele desejou que o Vasco consiga um dia chegar ao nível de investimento do rival.

— O Paquetá tem a obrigação de ser o melhor jogador do Brasileirão. Mas isso, não necessariamente vai acontecer. Ele vai ser mais uma peça do grande conjunto do Flamengo. A verdade é o seguinte, tem que ser sincero, isso incomoda os rivais. O Rubro-Negro tem um super time, ganhou a Libertadores e o Brasileirão, e agora, está contratando um jogador de Seleção Brasileira — disse o comentarista, antes de completar.

— Isso por um valor estrambólico. Incomoda. Essa é a verdade. Me incomoda. Gostaria que o Vasco chegasse nesse nível em algum momento. Tomara que chegue. A galera vai tentar desmerecer o Paquetá, mas isso não condiz com a realidade. Acho que ele vai ser um dos melhores meias do campeonato — concluiu.

O que falta para Lucas Paquetá chegar ao Flamengo?

O Rubro Negro aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento, e o prazo é o fator no qual Flamengo e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

