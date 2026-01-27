Jornalista avalia valores de negociação do Flamengo por Paquetá: 'Pechincha'

O Flamengo segue na busca da contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham. As últimas informações apontam que o negócio pode alcançar a marca de 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões). Diante do cenário, o jornalista Marcelo Behcler considerou o valor baixo pela qualidade do jogador.

Durante a programação da "TNT Sports", o comunicador relembrou a antiga proposta do Manchester City por Lucas Paquetá, que em 2024 chegou a marca de 90 milhões de euros (R$ 558 milhões). Marcelo Behcler classificou o possível investimento do Flamengo pelo meia como uma "Pechincha".

— 40 milhões de euros (R$ 256 milhões) é uma pechincha pelo Lucas Paquetá! O Paquetá vale mais do que € 40 milhões. Quando saiu a notícia, eu falei: o West Ham só vai liberar por € 40 a 45 milhões se ele for muito legal com o jogador. É um cara que vale mais. Mas, por outro lado, 2 anos atrás, era um cara que valia € 90 milhões (R$ 558 milhões), o dobro. E aí passou o bonde do Manchester City — disse o comentarista.

O que falta para Lucas Paquetá chegar ao Flamengo?

O Rubro Negro aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento, e o prazo é o fator no qual Flamengo e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

