Quem é Gabriely Miranda, recém-casada com o atacante Endrick?

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (16), Gabriely Miranda e Endrick anunciaram em suas redes sociais que se casaram. Diretamente de Madrid, a publicação com a legenda "Enfim, casados", oficializou o matrimônio do jovem casal, que juntos somam mais de 14 milhões de seguidores.

A influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos, é modelo agenciada pela Mega Model Brasil, uma das maiores empresas do ramo. No Instagram, onde anunciou seu casamento, ela soma mais de 1 milhão de seguidores e utiliza a rede social para divulgar sua rotina, seus trabalhos e registros com o marido Endrick.

Além de fotos de viagens e conteúdos relacionados à moda, estilo e beleza, Gabriely também divulga mensagens de apoio e autoajuda em suas redes. Com forte conexão com a religiosidade, a modelo compartilha mensagens de devoção a sua fé.

Gabriely tem uma verdadeira paixão pelo futebol está sempre presente nos estádios onde seu marido disputa as partidas. Torcedora fervorosa do Palmeiras, a jovem conheceu o atual marido através da conexão com o alviverde. Agora, ao lado do atacante na Espanha, Gabriely continua demonstrando o mesmo apoio ao marido.

Em entrevista ao podcaste 'PodDelas', Endrick, no ano passado, a influenciadora revelou detalhes da aproximação com o ex-jogador do Palmeiras . Além disso, a modelo também confessou a existência de um polêmico 'contrato de namoro', que viralizou nas redes sociais, e afirmou que o casal segue à risca o combinado.