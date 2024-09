Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

Ontem (16), Endrick e Gabriely Miranda anunciaram casamento em suas redes sociais. A união do jovem de 18 anos com a influenciadora digital repercutiu nos principais jornais estrangeiros, que destacaram a pouca idade do atacante e outras particularidades do relacionamento, como o polêmico 'contrato de namoro'.

O jornal britânico The Mirror, um dos principais tablóides do Reino Unido, destacou o casamento da estrela do Real Madrid com a influencer meses após conhece-lá. Além disso chamou atenção para o 'contrato de relacionamento', que contém "diversas cláusulas estranhas". Segundo o tablóide, as cláusulas presentes no 'contrato' vão desde a proibição do atacante de sair para festas sem a esposa a mudanças drásticas de humor.

Endrick e Gabriely no jornal The Mirror (Reino Unido) (Foto: Repordução The Mirror)

O casamento também foi assunto na Espanha. Com sede em Madrid, o jornal Marca, especializado na cobertura esportiva, chamou atenção para o anúncio repentino 'casaram de surpresa'. A publicação que celebrou a união do casal foi postada com a localização de Madrid, onde o atacante mora atualmente. O jornal também destacou a intenção do atacante em se casar e ter filhos.

Anúncio do casamento entre Endrick e Gabriely (Foto: Reprodução Marca)

Também de Madrid, o Jornal AS ressaltou o anúncio como um marco importante para a história de amor protagonizada pelo casal. Além disso, contou ao leitor detalhes sobre a trajetória do casal, que começou através de uma aposta: torcedora do Palmeiras, Gabriely apostou que encontraria Endrick caso o Botafogo, rival do Verdão no último Campeonato Brasileiro, perdesse para o Cuiabá. O clube carioca foi derrotado e a história de amor do jovem casal teve início.

A união também foi pauta do jornal argentino Olé. O periódico de Buenos Aires salientou a pouca idade do atacante do Real Madrid (18 anos). Além disso, destacou a relação de admiração que Gabriely tem por Endrick. A publicação do Olé trouxe a versão, contada pela influenciadora, sobre o primeiro encontro do casal, onde modelo afirma que o jogador é "o homem de sua vida"

Endrick e Gabriely em matéria para o jornal Olé (Foto: Reprodução Olé)