Flamengo lança nova camisa; uniforme já tem data para venda

O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (11) o novo uniforme de treino do time profissional. As peças, que serão utilizadas no ano que vem, são nas cores marrom, dourado e bege. Nas redes sociais, os jogadores Arrascaeta, Varela e Saúl foram os "modelos" da nova camisa.

continua após a publicidade

Além do uniforme de treino, o clube também publicou imagens do kit de viagem dos atletas, como o casaco que será utilizado. Nesta sexta-feira, parte da coleção já estará disponível para venda nas lojas oficiais do clube carioca e no site loja.flamengo.com.br.

Novo uniforme de treino (Foto: Divulgação/Flamengo)

Neste primeiro momento, as peças serão comercializadas em poucas unidades. Posteriormente, o clube ampliará a quantidade de mercadorias.

Atualmente, o uniforme de treino é na cor azul, com detalhes, como o escudo e as marcas de patrocínio, em vermelho.

Bombando no Lance!

➡️Veja os gols de Flamengo x Cruz Azul

➡️Flamengo inicia preparação para semifinal do Mundial; Pedro treina no campo

➡️Com atuação brilhante, Arrascaeta faz Flamengo dar mais um passo em busca do mundo de novo

continua após a publicidade

Flamengo no Mundial

O Flamengo está classificado para a semifinal do Mundial. Na quarta-feira, venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 e garantiu vaga para a próxima fase. No sábado, encara o Pyramids, do Egito, no mesmo estádio. Além da vaga para a decisão, que já conta com o PSG, o confronto, marcado para as 14h, vale a taça da Copa Challenger.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.