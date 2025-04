Com apenas 14 anos, Cristiano Ronaldo Jr. protagonizou uma cena bem-humorada logo após marcar um gol na vitória por 3 a 1 do Al-Nassr contra o Al-Ahli, pelo Campeonato Saudita sub-15. Inspirado no pai, ídolo do Real Madrid e de Portugal, o jovem repetiu a icônica celebração com direito ao grito de "Siiiiiu"

Cristiano Ronaldo Jr. é alvo de cinco seleções

O jogador da equipe juvenil do Al-Nassr terá de escolher entre cinco seleções para representar quando for jogador profissional. São elas: Inglaterra, Portugal, Espanha, Cabo Verde e Estados Unidos. Todas possuem uma justificativa plausível.

Nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, o jovem, caso queira, pode defender as cores da seleção americana. Já na Espanha, foi o país em questão que Cristiano Ronaldo passou o maior período da carreira, fazendo com que seu filho fosse residente espanhol durante oito anos.

Outra opção entre as seleções para o filho de CR7 seria a Inglaterra, visto que moraram lá por alguns anos desde o retorno do atacante ao Manchester United. Foram quase dois anos morando no país. Porém, a nação escolhida tende a ser Portugal. O motivo é o mais forte deles, já que Cristiano Ronaldo é o grande ídolo na história do país e tem como objetivo passar esse legado ao filho.

Cabo Verde é a última seleção e a que mais corre por fora. O país é a terra de María Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo. Sem muita tradição no futebol, tende a ser a opção com menos afinco para o jogador.

"Robozinho", como é popularmente conhecido, segue os passos do pai desde os tempos de Real Madrid. De lá pra cá, o jovem já atuou pelas categorias de base da Juventus, Manchester United e atualmente faz parte do elenco sub-15 do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

⚽ Cristiano Ronaldo segue em alta pelo Al-Nassr

A contagem rumo ao milésimo gol segue para Cristiano. Agora, são 933 tentos em sua carreira, restando 67 para os quatro dígitos. Com a camisa do Al-Nassr, são 96 bolas na rede em dois anos e três meses vestindo a camisa dos Cavaleiros de Najd.