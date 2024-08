Ex-atacante critica Yuri Alberto e ‘ensina’ jogador do Corinthians ao vivo; veja

Yuri Alberto perdeu chance clara de gol contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:46 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Yuri Alberto perdeu uma grande chance de gol no início do segundo tempo contra o Fortaleza, neste domingo (25). Durante transmissão ao vivo do jogo no "Premiere", o ex-atacante Dodô criticou a decisão do centroavante. O comentarista explicou o que o jogador deveria ter feito no lance.

- Quando domina a bola, o atacante já tem que saber que quando ela está pingando, é só um tapa por cima do goleiro. Não é coisa de outro mundo, é o simples em um campo que não é perfeito. Quando ele domina e não faz isso, dá oportunidade do zagueiro chegar. É mais um gol perdido, assim como o do Pedro Raul - comentou Dodô.

O lance de Yuri Alberto ocorreu aos três minutos do segundo tempo. O atacante recebeu passe de Charles, saiu sozinho diante do goleiro, mas demorou a definir a jogada e foi desarmado. No primeiro tempo, Pedro Raul já havia perdido uma clara oportunidade de gol, após receber cruzamento de Matheus Bidu na área.