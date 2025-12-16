Casagrande analisa declaração de Rossi sobre PSG x Flamengo: 'Não pode'

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande falou sobre uma fala do goleiro Rossi para PSG x Flamengo nesta segunda-feira (15). Os gigantes se enfrentarão pela final da Copa Intercontinental em jogo que promete fortes emoções.

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, Casagrande chamou atenção para a fala do goleiro Rossi, que disse que o Flamengo aprendeu com os erros da derrota para o Bayern na Copa do Mundo de Clubes.

- Eu acho que ele não está dizendo como no modo do adversário jogar. O Bayern joga de um jeito e o PSG joga de outro. Você não pode tirar base pelo que você viu o Bayern jogar contra o seu time e aplicar o estilo de jogo contra o PSG - começou Casagrande.

- PSG é um time de toque rápido, que envolve, não tem um centroavante fixo. Então, a defesa adversária não tem referência para marcar. Se jogar o Dembelé, ele é o cara que joga de falso 9. Ele vai no meio-campo buscar a bola e vem de frente - completou o comentarista sobre PSG x Flamengo.

Capitães de PSG e Flamengo ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

PSG x Flamengo pela final do Mundial

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores para PSG x Flamengo.