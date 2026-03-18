O técnico Thiago Carpini revelou detalhes sobre a passagem de James Rodríguez pelo São Paulo durante entrevista ao 'Charla Podcast'. O treinador afirmou que um episódio envolvendo o meia colombiano foi determinante para sua saída do clube em 2024.

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Segundo Carpini, a eliminação do São Paulo para o Grêmio Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista, teve um fator interno relevante. De acordo com o treinador, James optou por não participar das cobranças de pênalti na disputa que decidiu a classificação.

James Rodriguez durante partida entre São Paulo x Fortaleza (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)

— Não pode um jogador do tamanho dele pedir para não bater um pênalti contra o Novorizontino porque está sem confiança — afirmou.

Na ocasião, o confronto terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Novorizontino venceu por 5 a 4 e avançou de fase. Carpini relatou que a decisão do jogador surpreendeu o grupo e não pôde ser exposta publicamente naquele momento.

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— E eu não posso, na coletiva, falar isso. Agora estou falando porque passou muito tempo. A verdade é uma só e quem estava lá sabe — disse.

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O treinador também comentou sobre a pressão sofrida após a eliminação e a repercussão das escolhas na disputa de pênaltis. Segundo ele, foi questionado sobre os critérios adotados, mas preferiu não revelar o ocorrido para evitar desgaste interno.

— O estádio inteiro gritando o nome dele e me chamando de burro. Fomos eliminados, e na coletiva perguntam o critério. A gente fala de confiança, de treino, mas a realidade foi outra — declarou.

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Carpini destacou ainda que o episódio contribuiu para a percepção externa de falta de controle sobre o elenco, especialmente por conta de sua pouca idade à frente de um grupo experiente.

— Isso reforçou a ideia de que eu não tinha pulso para comandar o São Paulo. Mesmo com resultados positivos no início, a pressão aumentou — afirmou.

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Passagem de Carpini pelo clube paulista

O técnico assumiu o comando do São Paulo em janeiro de 2024, substituindo Dorival Júnior. Em 18 partidas, somou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 50% de aproveitamento.

Apesar de conquistar a Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, o treinador não resistiu à sequência de resultados no Campeonato Paulista e no início do Campeonato Brasileiro, deixando o cargo ainda nos primeiros meses da temporada.

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