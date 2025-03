Diretor de futebol do Flamengo, José Boto atualizou as situações de Guillermo Varela e Gerson, que têm renovações pendentes. Segundo o português, o caso do lateral-direito é "urgente", pois o vínculo com o clube se encerra ao fim do ano. Por outro lado, o capitão rubro-negro deve ser valorizado financeiramente, mas tem contrato até 2027.

— (A renovação do) Varela é urgente, no sentido de dar tranquilidade a ele, ao Filipe e ao elenco, saber que teremos o jogador por mais tempo. O Gerson tem mais a ver com uma valorização daquilo que ele representa para o elenco, para o Flamengo. Já começamos a conversar, sem pressa, sem pressões. Tenho certeza que as coisas vão ter um desenrolar bom para todos — declarou Boto, em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

— Houve uma abordagem, para saber se o jogador quer continuar aqui e ele disse que sim. Já falei com o agente dele, mas com essa sequência de jogos não tivemos o tempo que desejávamos. Agora vamos conversar mais seriamente, sobre as condições da renovação. Com o Gerson foi exatamente a mesma coisa, ele sabe a intenção que temos de o valorizar — completou o diretor do Flamengo.

Números de Varela e Gerson pelo Flamengo

Varela chegou ao Flamengo em 2022, vindo por empréstimo do Dynamo de Moscou, da Rússia, e foi contratado em definitivo no ano seguinte. No período, o uruguaio soma 82 partidas pelo Rubro-Negro, com dois gols marcados. Atualmente, vive seu melhor momento pela equipe, sendo improvisado na lateral-esquerda em alguns jogos.

Gerson, por sua vez, está em sua segunda passagem pelo Fla. O Coringa foi contratado no meio de 2019 das conquistas da Libertadores e do Brasileirão daquele ano. Deixou o clube em 2021, após o bicampeonato brasileiro, rumo ao Olympique de Marseille, mas retornou à Gávea em 2023. Ao todo, o capitão rubro-negro soma 234 jogos, 18 gols e 32 assistências com o Manto Sagrado.

