O advogado do jogador, Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, aparece em outro momento do depoimento e apresenta um relatório detalhado das imagens captadas pelas câmeras de segurança da boate. Daniel Alves reafirma o consentimento entre os dois e acrescenta que ''sempre teve relações respeitosas com mulheres''. O atleta diz, ainda, que propôs a ida a um lugar privado após trocar ideia com a suposta vítima, que aceitou. No ato sexual, por sua vez, não teve pedido para que parasse - segundo relato do brasileiro.