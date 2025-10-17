Barreal revela conselho de Neymar antes do clássico do Santos contra o Corinthians

Após a lesão de Neymar na coxa direita, o atacante Álvaro Barreal ganhou mais espaço no time do Santos sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

continua após a publicidade

O argentino marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Alvinegro Praiano por 3 a 1 sobre o Corinthians, na última quarta-feira (15), na Vila Belmiro.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (17), no CT Rei Pelé, Barreal destacou a importância do camisa 10 no vestiário e revelou que Neymar costuma dar conselhos aos companheiros.

continua após a publicidade

— Muita importância. Ele me deu muita confiança e sempre fala que eu preciso chutar mais. Antes do jogo, ele me disse novamente que eu precisava buscar espaço e finalizar. Comemorei com ele pela confiança que me dá — explicou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro deste ano e já sofreu três lesões na coxa. A mais recente, no músculo reto femoral da coxa direita, ocorreu durante um treino há quase um mês. Com isso, o camisa 10 ficou fora do quinto clássico consecutivo.

continua após a publicidade

— É fácil. Ele vai entrar. Ele é o Neymar. Será melhor para nós. Estamos esperando por isso. É um fora de série que vai nos ajudar muito. Desejamos que ele volte o mais rápido possível — afirmou Barreal.

➡️ Barreal elogia o trabalho de Vojvoda no Santos e e ressalta atitude da torcida no clássico

Barreal tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Permanência:

O Santos anunciou a contratação de Álvaro Barreal no dia 6 de fevereiro. Ele foi o oitavo reforço da equipe nesta temporada.

O jogador de 24 anos chegou por empréstimo junto ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, com vínculo até 31 de dezembro deste ano e opção de compra. No futebol brasileiro, o argentino já teve uma passagem pelo Cruzeiro.

Questionado sobre a possibilidade de permanecer no clube, Barreal preferiu não se aprofundar no assunto.

— Ainda não. Estou fazendo o meu trabalho, isso não passa por mim. Estou focado em dar o meu melhor em campo. Temos outra final pela frente para tentar continuar nos afastando da zona de rebaixamento. Estou concentrado nisso, e meu agente é quem acompanha essa questão — declarou o jogador do Peixe.

Apesar disso, o atacante não escondeu o desejo de seguir na equipe santista, destacando a rápida adaptação.

— Gostaria muito de ficar. Minha família gosta daqui, estou perto da Argentina, gosto da cidade de Santos. Mas não é algo em que estou pensando agora. Estou tentando ajudar o Santos a somar pontos, que é o que precisamos. Não tenho controle sobre isso (a permanência), mas quero ficar — afirmou.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.