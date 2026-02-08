Argentinos se revoltam com ex-Palmeiras em goleada sofrida: 'Sinceramente'

O volante Aníbal Moreno, que deixou o Palmeiras para jogar na Argentina, virou assunto nas redes sociais depois do River Plate ser goleado por 4 a 1 para o Tigres. O resultado deixou torcedores revoltados e sobrou para o ex-jogador do Verdão.

Quando a partida entre River Plate e Tigres estava 1 a 0, Anibal Moreno tentou sair jogando na defesa e entregou as bolas no pé do adversário, que fez o gol. O ex-Palmeiras ainda tentou se recuperar no lance, mas era tarde.

Nas redes sociais, torcedores do River Plate e rivais comentaram sobre a atuação do ex-volante do Verdão. Veja os comentários e a falha abaixo:

Veja falha do ex-Palmeiras e reação dos torcedores

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Eles venderam a chegada daquele jogador medíocre como se ele fosse o melhor camisa 5 da Argentina. Mas qualquer um que entenda de futebol e não se deixe enganar facilmente sabe que Aníbal Moreno é apenas isso: um jogador medíocre, só mais um na multidão... Eles levaram quatro gols hoje.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Concordo plenamente que Gallardo também pode ser uma grande parte do problema. Mas me explique qual é a culpa de Gallardo, se um camisa 5, como Aníbal Moreno na minha opinião, quer sair jogando desde a defesa e acaba dando um gol para o time adversário. Existem coisas que são verdadeiramente incríveis.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Já nos cruzamos com eles uma vez na América do Sul, sinceramente. Se o Aníbal Moreno jogar como jogou hoje, tchau, irmão, aqueles moleques do San Lorenzo vão nos vencer. Vou brigar, vou esvaziar latas de cerveja na cabeça do Romañana.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Como é possível que, em seu supermegaestádio para um milhão de pessoas, com teto retrátil, sushi, pipoca, os Bêbados das Arquibancadas, Gallardo, o melhor da história, com Aníbal Moreno e Fausto Vera, que formam o melhor meio-campo do continente, eles tenham perdido por 4 a 1 para o Tigre de Laso?

Tradução: Aníbal Moreno tem algumas jogadas muito parecidas com a de hoje no Palmeiras que lhe custaram a vaga no clube. Espero e rezo para que tenha sido um incidente isolado, porque senão…

